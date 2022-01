Flumeri, le scuole rimarranno chiuse e non riprenderà la didattica scolastica prevista per lunedì 10 gennaio 2022.

Il Sindaco di Flumeri, Angelo Antonio Lanza , ha confermato che le normali attività scolastiche non riprenderanno lunedì 10 gennaio, al termine delle festività Natalizie, appena concluse.

A tal uopo ci ha dichiarato: “Per la quanto riguarda la scuola non ho ritenuto adottare nessuna ordinanza, in quanto quella Regionale è più che sufficiente a tenere chiuse le scuole, visto che a Flumeri non ci sono scuole superiori, ma solo quelle dell’obbligo. Pertanto, ci atteniamo a quanto ci ha detto il Governatore De Luca, e quindi resteremo chiusi fino a quando la sua ordinanza resterà in piedi. Per quanto riguarda le altre attività sul territorio, esse sono poche , e non ci saranno variazioni, compreso il mercato settimanale che è molto ridotto, e non ci sono grossi problemi “.

Ci si augura tutti, che l’aumento dei contagi da virus registrato in questo periodo post festivo nel circondario ufitano, si attenui, per riprovare a vivere una vita normale.

Carmine Martino

