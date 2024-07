Festival delle Radici a Lacedonia: Un’Abbraccio Culturale il 10 e 11 Agosto

Il 10 e 11 agosto, Lacedonia ospiterà il Festival delle Radici, una due giorni dedicata alla celebrazione dell’identità culturale, linguistica, ancestrale e gastronomica della comunità. Il festival rappresenta un’occasi one per unire chi è rimasto e chi è partito, con un programma ricco di attività ed eventi. Ospite d’eccezione sarà l’attore e regista Antonio Grosso, che condurrà il laboratorio teatrale “Voci dal Passato”.

Dichiarazione del Sindaco di Lacedonia, Antonio Di Conza: “Mancano ormai pochi giorni per la tappa lacedoniese del Festival delle Radici. Le radici e il dialetto, ma anche la cultura e le tradizioni locali, saranno al centro di questa due giorni. Attendiamo con trepidazione l’arrivo di “Lacedonia Insieme” per stare tutti “Insieme a Lacedonia”. Ovunque possa averti portato la vita, noi ci rivediamo a casa! Vi aspettiamo!”

Programma dell’Evento:

10 Agosto

15:30 – Apertura del Festival: Presentazione e registrazione partecipanti presso il Museo Antropologico Visivo Irpino (MAVI).

– Apertura del Festival: Presentazione e registrazione partecipanti presso il Museo Antropologico Visivo Irpino (MAVI). 16:00 – 18:00 – Laboratorio “Voci dal Passato” a cura di Antonio Grosso.

– Laboratorio “Voci dal Passato” a cura di Antonio Grosso. 18:00 – Discussione sull’Identità Linguistica con saluti del Sindaco Antonio Di Conza e del Delegato di “Lacedonia Insieme” Gerardo Quatrale. Interventi e performance di Michele Miscia, Pompilio Dottore, Libero Frascione, Salvatore Salvatore, Emanuela Sica.

– Discussione sull’Identità Linguistica con saluti del Sindaco Antonio Di Conza e del Delegato di “Lacedonia Insieme” Gerardo Quatrale. Interventi e performance di Michele Miscia, Pompilio Dottore, Libero Frascione, Salvatore Salvatore, Emanuela Sica. 19:30 – Restituzione del laboratorio con performance a cura di Antonio Grosso e della comunità coinvolta.

– Restituzione del laboratorio con performance a cura di Antonio Grosso e della comunità coinvolta. 20:30 – Cena Comunitaria “Insiem a Cerogn attuorn a na tavul” in Piazza F. De Sanctis.

11 Agosto

18:00 – Laboratorio Caseario “Lu caglj p’quaglià, l’muzzarell p’ mangià” a cura di Salvatore Gargano in Piazza F. De Sanctis.

– Laboratorio Caseario “Lu caglj p’quaglià, l’muzzarell p’ mangià” a cura di Salvatore Gargano in Piazza F. De Sanctis. 20:30 – Cena Comunitaria “Insiem a Cerogn attuorn a n’ata tavul” in Piazza F. De Sanctis.

Informazioni Generali:

Il Festival delle Radici è un progetto itinerante che celebra le tradizioni culturali locali, promuovendo l’inclusione delle comunità residenti e creando un legame duraturo con le comunità italiane estere. Ogni tappa del festival è pensata per ascoltare le esigenze delle comunità e offrire soluzioni per uno sviluppo locale sostenibile, con un approccio integrato che crea opportunità economiche nel rispetto della natura e della cultura locale. Il festival promuove un turismo sostenibile e responsabile, che valorizza i luoghi e le persone, incentivando lo “slow tourism” per uno sviluppo territoriale armonioso.

Per ulteriori informazioni: