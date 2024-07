Forino (Av): Completata l’opera di Pulizia e Lucidatura dell’immagine del Santo Patrono e del Portone del Santuario voluta da “Collatori” e da alcuni cittadini di Forino

È giunta in queste ore a noi di Bassa Irpinia una notizia davvero bella. Una notizia che rende merito per coloro i quali si sono prodigati per essa, ovvero il completamento dell’ opera di pulizia e verniciatura dell’ ottocentesca immagine del Santo Patrono San Nicola, nonché la ripulitura e riattamento del portone di Ingresso al Santuario dello stesso Santo Patrono su in collina. Tutto ciò grazie alla specifica volontà ed al forte desiderio dei “Collatori” del Santo, nonché di alcuni cittadini forinesi. Una condizione resasi quasi necessaria visto il forte ammaloramento dovuto all’ incidere del tempo e non più rinviabile considerato già il lungo lasso di anni trascorsi dall’ultima volta in cui fu approntata. Dunque nuovo “splendore” per la secolare immagine di San Nicola Patrono di Forino e del portone di ingresso del suo Santuario, che domani sarà ampiamente apprezzato da tutti coloro che accorreranno per i festeggiamenti della sua discesa in Città. Complimenti a tutti. Daniele Biondi