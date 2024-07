SPERONE. Grande successo per l’undicesima edizione del Campus estivo 2024 targato Smile

Il Campus estivo 2024, organizzato per l’undicesimo anno consecutivo da Smile, si è concluso con grande successo, come attestano i numerosi riscontri positivi dei genitori. I bambini e i ragazzi partecipanti hanno vissuto esperienze ludiche e gioiose in un clima di sana competizione e amicizia sia tra di loro che con gli animatori (Marianna, Giusy, Caterina, Anna, Ilaria, Aurora, Stefania, Cristina, Romualdo, Giorgia, Domenico, Francesco, Pioluigi, Stefano, Agostino, Rosangela, Rosa), che sono stati davvero fantastici, coadiuvati da Marfisa ed Antonella.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco, all’Amministrazione Comunale, agli impiegati comunali e al Dirigente scolastico Pasquale Napolitano per il loro supporto.

“Una prova della correttezza del nostro agire educativo è la felicità del bambino.” (Maria Montessori)