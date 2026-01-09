Farmacie di turno nel Mandamento Baianese: servizio garantito dal 5 al 12 gennaio 2026

Nel Mandamento Baianese prosegue senza interruzioni il servizio di assistenza farmaceutica, con le farmacie di turno regolarmente operative nella settimana compresa tra il 5 e il 12 gennaio 2026. Un presidio fondamentale per la tutela della salute pubblica, soprattutto durante le ore notturne, nei fine settimana e nei giorni festivi, quando l’accesso ai servizi sanitari ordinari può risultare più complesso.

Per il turno in corso è attiva la Farmacia Luciano di Quadrelle, situata in via Mugnano n. 15, contattabile al numero 081 825 75 80. La farmacia rappresenta un punto di riferimento per la popolazione locale e per i cittadini dei comuni limitrofi, garantendo la consueta professionalità nella dispensazione dei farmaci, nell’assistenza alle urgenze e nella consulenza farmaceutica.

Il presidio assicura continuità nel servizio, offrendo supporto concreto a chi necessita di medicinali, prodotti di prima necessità o indicazioni sanitarie, contribuendo così alla sicurezza e al benessere della comunità.

Resta inoltre sempre operativo il servizio H24 della Farmacia De Sanctis di Nola, attiva tutti i giorni dell’anno. La farmacia si trova in via San Paolo Belsito n. 69 – Nola (NA) ed è raggiungibile al numero 081 8237343 o tramite email all’indirizzo [email protected]. Una presenza costante che continua a rappresentare un riferimento essenziale per l’intero comprensorio.

Si invita la cittadinanza a rivolgersi alla farmacia di turno più vicina per esigenze urgenti, prescrizioni mediche o farmaci da banco, così da garantire un utilizzo corretto e tempestivo del servizio.

Eventuali aggiornamenti sui turni o variazioni di orario saranno comunicati in tempo reale da BiNews, per offrire un’informazione puntuale e sempre al servizio della comunità.