Napoli: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 persone.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 persone, di cui una 52enne napoletana ed un 21enne di origini rumene di origini rumene, quest’ultimo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 21 enne è stato, altresì, arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della 52enne, dove hanno rinvenuto una busta contenente circa 300 grammi di marijuana.

Ancora, i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sopramuro, hanno notato il 21enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga disfacendosi di una bustina. Tuttavia, è stato prontamente bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 2 involucri di cocaina e di 80 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; all’interno della bustina, invece, i poliziotti hanno rinvenuto altri 8 involucri della stessa sostanza.

L’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.