Torna il Trofeo “Città di Nola”: il 21 dicembre la classica di fine anno che richiama migliaia di atleti

NOLA – Dopo i festeggiamenti del decennale celebrati nella scorsa edizione, il Trofeo “Città di Nola” è pronto a tornare il 21 dicembre con la tradizionale corsa podistica che da anni richiama atleti da tutta Italia. Una manifestazione che ha saputo coniugare competizione, promozione del territorio e valori sociali, diventando una vera classica di fine anno.

La gara, organizzata dall’ASD Atletica Nolana, si è imposta negli anni come uno degli appuntamenti più partecipati del panorama podistico campano, superando stabilmente la soglia delle 1.000 adesioni. Anche per questa edizione, le iscrizioni hanno raggiunto quota mille in meno di una settimana, segnale dell’enorme richiamo della competizione. Non si esclude l’apertura di una nuova finestra per soddisfare le richieste ancora in arrivo.

A dare ancora più valore alla manifestazione sarà la presenza del Colonnello del Ruolo d’Onore Carlo Calcagni, atleta paralimpico pluripremiato e figura di straordinaria testimonianza umana. La sua partecipazione incarna lo spirito del Trofeo, che fa della resilienza, del coraggio e della cultura dello sport un tratto distintivo.

I campioni della storia della gara

Dal 2015 ad oggi, il Trofeo ha incoronato nomi di grande spessore:

Hicham Boufars , vincitore per quattro edizioni , primattore assoluto della gara

Francesca Palomba , prima nel 2016 e 2021

Francesca Maniaci, dominatrice nel 2022 e 2023

Nel 2024 i successi andarono invece a:

Abdellah Latam (29’20”)

Elvanie Nimbona (32’36”)

tempi che confermano il percorso veloce, con partenza e arrivo presso il Centro Commerciale Vulcano Buono, nei pressi di Porta Sorrento.

Premi ricchi e riconoscimenti alle società

Il Trofeo 2025 conferma un montepremi di grande livello:

premi in denaro ai primi 10 uomini e prime 10 donne

premi in natura per i primi 300 uomini e prime 150 donne

riconoscimenti alle prime 10 società con almeno 25 classificati

Numeri che rendono la gara uno degli eventi più prestigiosi del calendario italiano.

Iscrizioni e contatti

Per informazioni:

[email protected]

329 4172208 (Presidente Michele Santonastaso)

Il conto alla rovescia è iniziato. Nola si prepara a diventare ancora una volta capitale della corsa, dell’energia sportiva e della passione collettiva.