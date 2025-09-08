Liveri scalda i motori: il 14 settembre il 4° Raduno di Auto e Moto d’Epoca

Tradizione, passione e storia dell’automobile tornano protagoniste a Liveri (NA). Domenica 14 settembre 2025, la cittadina campana ospiterà il 4° Raduno di Auto e Moto d’Epoca, un appuntamento ormai fisso per appassionati, collezionisti e curiosi.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Liveri, avrà inizio alle 9:30 presso il campo sportivo adiacente alla zona industriale del paese. Qui, tra cromature scintillanti e linee senza tempo, sarà possibile ammirare autentici capolavori della meccanica italiana e internazionale: dalle iconiche Lancia Fulvia HF, simbolo delle corse anni ’70, alle intramontabili Spider che hanno fatto innamorare intere generazioni, fino alle utilitarie che hanno motorizzato l’Italia del dopoguerra.

Un museo a cielo aperto

Il raduno non è solo esposizione statica: è un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva, tra i modelli che hanno segnato la vita quotidiana e sportiva del nostro Paese. Le moto d’epoca, con i loro ronzii inconfondibili, affiancheranno le automobili creando un mix unico di emozioni e ricordi.

Spirito di comunità

Oltre all’aspetto motoristico, la giornata sarà anche un’occasione per vivere il borgo di Liveri, che accoglierà i visitatori con la consueta ospitalità. La partecipazione è gratuita, a conferma dello spirito inclusivo e della volontà di condividere una passione che non conosce età.

Perché andarci

Se amate i raduni, se volete respirare la benzina delle vecchie glorie a quattro e due ruote o semplicemente trascorrere una domenica diversa, Liveri è la meta perfetta. Il 14 settembre la piazza si trasformerà in una piccola “Monterey italiana”, dove la storia dell’automobile non è chiusa nei musei, ma vive tra le mani dei suoi custodi più appassionati: i collezionisti.