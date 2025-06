Avellino, partiti i lavori per il nuovo manto erboso dello Stadio “Partenio – Lombardi” in vista della Serie B.(foto)

Sono iniziati questa mattina i lavori di sostituzione e riqualificazione del manto in erba sintetica dello Stadio “Partenio – Lombardi” di Avellino. L’intervento, fondamentale per garantire un campo di gioco all’altezza delle esigenze dell’U.S. Avellino 1912 in vista del prossimo campionato di Serie B, è stato avviato dalla ditta Delfino Sport di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo.

Gli operai hanno cominciato con il sezionamento e la rimozione del vecchio tappeto erboso, per poi procedere alla realizzazione del nuovo fondo che ospiterà il manto sintetico di ultima generazione. L’obiettivo è completare i lavori entro il 18 luglio, rispettando così il cronoprogramma stabilito.

L’intervento proseguirà per tutto il mese di giugno, con l’impiego di personale altamente specializzato, a garanzia di un risultato performante e duraturo, in grado di soddisfare gli standard tecnici richiesti per le partite di Serie B.

Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha voluto sottolineare l’importanza di questo investimento per la città e per lo sport locale, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel sostenere l’U.S. Avellino e nel migliorare le infrastrutture sportive.

Il nuovo manto erboso rappresenta un passo decisivo per preparare al meglio la squadra e offrire ai tifosi un’esperienza sportiva di qualità, in uno stadio che si prepara a essere uno dei protagonisti della prossima stagione calcistica nazionale.