Frana sulla linea Circumflegrea, sospesa la circolazione tra Pianura e Quarto: attivati bus sostitutivi

Un nuovo disagio colpisce la linea ferroviaria Circumflegrea: a causa di una frana nei pressi della stazione Pisani, la circolazione dei treni è stata interrotta nel tratto compreso tra le stazioni di Pianura e Quarto. A darne comunicazione è l’Ente Autonomo Volturno (EAV), che ha immediatamente predisposto un servizio di trasporto alternativo per garantire la mobilità dei pendolari.

La tratta interessata dallo stop è quella tra Pianura e Quarto, mentre i treni continuano a circolare regolarmente nei tratti Montesanto–Pianura e Quarto–Licola, in entrambe le direzioni.

Per limitare i disagi agli utenti, è stato attivato un servizio sostitutivo su gomma tra le due stazioni coinvolte dall’interruzione. I bus effettuano il percorso tra Pianura e Quarto e viceversa, coprendo così il tratto attualmente non percorribile dai convogli ferroviari.

L’EAV non ha ancora fornito una data precisa per il ripristino completo della linea, ma fa sapere che i tecnici sono già al lavoro per mettere in sicurezza l’area colpita dal franamento. Si invitano i viaggiatori a consultare gli aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali ufficiali dell’ente.