Educare alla memoria: alla Scuola Paritaria Santa Rita di Aversa la Shoah raccontata ai bambini dal prof. Michele Vario

Coltivare la memoria storica significa porre solide basi per il futuro. La base è costruita con la consapevolezza e la funzione positiva della Scuola Paritaria Santa Rita di Aversa, che ha promosso l’iniziativa riservata alla memoria che educa, una giornata di alto valore culturale e formativo dedicata alla presentazione del libro Il treno della felicità – La Shoah per i bambini del prof. Michele Vario. Un’opera pensata per accompagnare anche i più piccoli alla comprensione di una delle tragedie più laceranti della storia contemporanea, con linguaggio adeguato e profonda sensibilità educativa.

L’evento, curato nei minimi dettagli e sostenuto da uno staff di comprovata professionalità, ha coinvolto l’intera comunità scolastica: dagli alunni al corpo docente, in una partecipazione corale che testimonia l’attenzione costante dell’istituto verso la formazione civile, storica ed emotiva dei bambini.

La giornata si è aperta con un momento particolarmente significativo: la sessione di firmacopie del libro e la consegna all’autore di una targa commemorativa, conferita dalla scuola quale segno di riconoscenza per il valore pedagogico e umano dell’opera. Un gesto sobrio ma denso di significato, che ha sancito l’inizio ufficiale di un incontro intenso e ricco di contenuti.

Sin dall’accoglienza, il prof. Michele Vario ha potuto percepire un clima autenticamente caloroso e partecipe, capace di creare un’immediata sintonia. Gli ambienti scolastici, allestiti con grande cura e coerenza tematica, hanno offerto un contesto fortemente evocativo, arricchito da materiali e riferimenti simbolici legati al tema della memoria, a dimostrazione di una preparazione accurata e di una sensibilità formativa non comune.

Cuore pulsante dell’iniziativa sono stati i bambini, protagonisti attenti e rispettosi di un racconto complesso e delicato come quello della Shoah. L’ascolto composto, le domande pertinenti e le riflessioni emerse nel corso dell’incontro hanno restituito il senso di un coinvolgimento profondo e consapevole, sapientemente guidato dal personale scolastico e con il prezioso supporto della dott.ssa Rosa Anna Citarella.

Nel corso dell’intervista rilasciata dall’autore ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’esperienza vissuta:

«Ho incontrato una realtà accogliente e perfettamente organizzata, nella quale il tema della Shoah è stato affrontato con rispetto, consapevolezza e profondo senso educativo. Particolarmente significativo il lavoro svolto con i bambini, accompagnati con gradualità in un percorso pensato per la loro età. Il personale scolastico ha dimostrato preparazione, sensibilità e un’autentica attenzione verso ogni fase dell’iniziativa. Un confronto prezioso, che conferma il ruolo centrale della scuola nella costruzione della memoria e nella crescita delle nuove generazioni».

Una giornata, dunque, capace di intrecciare memoria, educazione e umanità, lasciando un’impronta determinante nel percorso formativo dei giovani partecipanti. Ancora una volta, la Scuola Paritaria Santa Rita di Aversa si distingue come realtà educativa di eccellenza, in grado di affrontare tematiche complesse con rigore, delicatezza e visione, contribuendo concretamente alla formazione delle coscienze del futuro.