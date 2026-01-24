Sant’Anastasia: controlli straordinari della Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio e a contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Ponticelli, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Sant’Anastasia, dove hanno identificato complessivamente 60 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, controllato 40 veicoli e contestato 10 violazioni del Codice della Strada.