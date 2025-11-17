Promozione – Girone C, 10ª giornata: lo Sporting Ponte scappa in vetta. Colpaccio Alta Irpinia, Ariano travolgente

La 10ª giornata del Girone C di Promozione regala risultati pesanti sia in zona alta che nelle retrovie. Continua la corsa dello Sporting Ponte 2019, che con una vittoria di misura resta da solo in testa a quota 28 punti. Dietro tiene il passo il Cimitile, mentre Saviano e U.S. Ariano consolidano la propria presenza nei piani alti.
Spicca il successo esterno dell’Alta Irpinia, corsara a Cervinara con un netto 2-4, mentre pesante è la vittoria interna dell’Ariano, che rifila un poker alla Savignanese. In fondo alla classifica, rimangono in difficoltà Baiano, Terzigno e Passo Eclano.
Risultati della 10ª giornata
Sabato 15 novembre
• Audax Cervinara 1926 – Alta Irpinia Sport 2-4
Grande prova degli irpini, che dominano in trasferta.
• Lions Grotta – Terzigno 1964 1-3
Terzigno ritrova punti preziosi nonostante la penalizzazione.
• Real Arienzo – Sporting Ponte 2019 0-1
Testa della classifica blindata: decima gara e nona vittoria per lo Sporting.
• Vico Calcio – Real San Martino 0-2
Tre punti importanti per gli ospiti, sempre più solidi.
• Cimitile – C.O. Passo Eclano 1-1
Un pari che frena i granata nella corsa al primo posto.
• Marchesa 2018 – Montesarchio 1-1
Equilibrio totale e un punto per parte.
Domenica 16 novembre
• Baiano – Saviano 1960 0-1
Saviano cinico: altro successo che lo mantiene al terzo posto.
• U.S. Ariano – Savignanese 4-1
Poker dell’Ariano, che sale a quota 19 punti.
Classifica aggiornata dopo 10 giornate
1. Sporting Ponte 2019 – 28
2. Cimitile – 23
3. Saviano 1960 – 20
4. U.S. Ariano – 19
5. Alta Irpinia Sport – 19
6. Vico Calcio – 17
7. Real San Martino – 16
8. Savignanese – 14
9. Real Arienzo – 13
10. Montesarchio – 12
11. Lions Grotta – 10
12. Marchesa 2018 – 9
13. Audax Cervinara 1926 – 8
14. C.O. Passo Eclano – 6
15. Terzigno 1964 – 4 (–1)
16. Baiano – 3
Lo Sporting Ponte vola, mentre dietro la lotta per il secondo posto si fa serratissima. Interessante anche la situazione nella zona salvezza, dove molte squadre sono racchiuse in pochi punti.
Prossimo turno – 22 e 23 novembre
Sabato 22 novembre
• Lions Grotta – U.S. Ariano
• Sporting Ponte 2019 – Vico Calcio
• Terzigno 1964 – Real Arienzo
Domenica 23 novembre
• Alta Irpinia Sport – Baiano
• C.O. Passo Eclano – Audax Cervinara
• Montesarchio – Savignanese
• Real San Martino – Cimitile
• Saviano 1960 – Marchesa 2018
Un turno che potrebbe diventare decisivo: il big match è Sporting Ponte – Vico Calcio, con gli ospiti chiamati a tentare il colpo esterno per accorciare la distanza dal vertice.