È calato il sipario anche sull’ottava edizione del Premio Internazionale San Valentino – Città di Atripalda. Un concorso che cresce di anno in anno, per qualità e partecipazione; infatti, da quest’anno, grazie alla nuova sezione inserita in bando, la WW – World Wide, con le adesioni giunte anche da oltre oceano, il premio si è arricchito di straordinaria bellezza e l’antologia che le racchiude è diventato un vero scrigno prezioso.

Questa nuova sezione è nata per onorare la memoria della compianta Carmelina Blancato Pelligra, poetessa e scrittrice italo-australiana, residente a Sidney e nostra delegata ACIPeA per l’Australia. Il richiamo della poesia e dell’arte è rimbalzato da un continente all’altro, facendo registrate un numero notevole di adesioni, lasciandoci piacevolmente sorpresi. Tutti i continenti hanno risposto con grande entusiasmo. Presenti alla Kermesse anche due partecipanti venuti apposta per onorare la nuova sezione per un premio speciale di merito : Antonia Petrone Tonia Poetry e Antonio Israel Gomes, grazie alla voce narrante di Renata Alves. Fra i partecipanti esteri abbiamo avuto l’onore e il piacere di ricevere anche opere di nomi prestigiosi come la Princesse Lovelyn P. Eyo; Clara Sancez; Roger Casanatan; Marin Moscu e tanti altri.

E grazie a questa nuova realtà estera abbiamo avuto l’onore di avere, quali partners: la Ital Talent Promotion presieduta dalla Dott.ssa Sara Cundari dal New Jersey (USA) e la NIAWA – National Italian Australian Women’s Association, presieduta dalla Prof.ssa Concetta Cirigliano Perna da Sidney (Australia). Non possiamo che essere felici per il successo registrato, ci ripaga delle fatiche e degli sforzi che abbiamo profuso con grande passione. “Amor con amor si paga”. L’ospite d’onore è stato un talentuoso regista irpino, Modestino Di Nenna, al quale è stato riconosciuto il Premio alla Carriera Abellinum 2022: una persona dinamica e brillante. Figlio d’arte, è il primo regista a livello internazionale che abbatte il muro della diversità, portando in scena, quali protagonisti, i ragazzi diversamente abili. Il tutto è stato registrato in una diretta FB arrivando nelle case dei partecipanti di tutto il mondo. Ad allietare la serata, gli amici di ACIPeA, Renata Alves, Tommaso Tozzi e Angelo Della Pia Showman.

Mentre foto e video sono toccati, rispettivamente, ai soci di ACIPeA, Renato Marchese e Liliana Fiocca e al fotografo Carmine Montefusco. Il primo maggio si è poi conclusa, nella Piazzetta degli Artisti ad Atripalda, la cerimonia delle premiazioni con la sezione degli studenti e l’inaugurazione dell’VIII stele in ceramica, in presenza di un folto pubblico e i quattro vincitori presenti e le istituzioni, nelle persone di Anna Nazzaro, Assessore alla pubblica Istruzione e vicesindaco di Atripalda; l’assessore alla Cultura Stefania Urciuoli, l’ex dirigente scolastica Rita Melchionna e il Prof. Pellegrino Carusodal Convitto Nazionale di Avellino.

I premiati in ordine di arrivo per questa edizione 2022 sono i seguenti:

Per la sezione Lingua

1 ° Classificato = Vittorio Di Ruocco da Pontecagnano (AV)

2° Classificata = Elisabetta Liberatore da Pratola Peligna (AQ)

3° Classificata = Francesca Misasi da Corigliano Scalo (CS)

Per la sezione Vernacolo

1° Classificata = Marina Villani da Avellino

2° Classificato = Vincenzo Russo da San Giorgio a Cremano (NA)

3° Classificato = Paolo Landrelli da Ardore (RC)

Per la sezione Baci d’Amore

Premio Elite = Massimo Lo Pilato Lo Pilato da Mirabella Eclano (AV)

1° Classificato = Gianni Venafro da Napoli

2° Classificato = Lucia Ruocco da Atrani (SA)

3° Classificato = Eugenio Landino da Caserta

Sezione Lettere d’Amore

1° Classificata = Anna Francesca LA Rosa da Rende (CS)

2° Classificato = Antonio Botta da Casoria (NA)

3° Classificato = Micheletino Matarazzo da Grosseto

Sezione WW – World Wide – Premio Carmelina Blancato Pelligra

1° Classificata = Dorin Marieta Coman da Turda – Cluj Romania

2° Classificata = Filomena Di Michele Paventi da Montreal – Canada

3° Classificato = Jhon Lando da Melbourne – Australia

Sezione Arte

1° Classificato= Antonio Cavaiuolo – San Martino Valle Caudina (AV)

2° Classificata = Ketty Siani da Cava de’ Tirreni (SA)

3° Classificata = Manuela Borrelli da Cava de’ Tirreni (SA)

Sezione Fotografia

1° Classificata = Cinzia Favorito da Atripalda (AV)

2° Classificato = Francesco Petruzzi da Avellino

3° Classificato = Michele Sanseviero da Padula (AV)

Sezione Scuole Medie

1° Classificata = Arianna Del Mauro da Atripalda (AV)

2° Classificata = Selene del Gaudio da Atripalda (AV)

3° Classificata = Sara Piccolo = da Atripalda (AV)

Sezione Scuole Superiori

1° Classificata = Chiara Schinello da Torregrotta (ME)

2° Classificata = Eleonora Chillemi da Messina

3° Classificato = Roberto Eduardo Perotti da Salerno

Premio Angela Ferrara 2022

Luisa Di Francesco da Taranto

Premio alla Carriera Abellinum 2022

Antonio Barracato da Cefalù

Francesco Gemito da Casoria (NA)

Premio Città di Atripalda

Cetti Perrone da Messina

Tancredi Di Cecilia da Sturno (AV)

Angela Bono da Catania

Maria Rosaria Verrone da Montecorice (SA)

adsense – Responsive – Post Articolo