Drostanolone – vantaggi e svantaggi del farmaco

La maggior parte dei bodybuilder assume steroidi anabolizzanti per raggiungere gli obiettivi desiderati. Questi farmaci migliorano le prestazioni fisiche, aiutano a costruire la massa muscolare e hanno un effetto positivo sulla salute generale dell’atleta. Uno degli steroidi anabolizzanti più popolari in Italia è il Drostanolone.

Descrizione del farmaco drostanolone

Il drostanolone è uno steroide anabolizzante efficace e di alta qualità di origine sintetica. Viene commercializzato sotto forma di due esteri: enantato e propionato. È caratterizzato da un’elevata attività anabolizzante, pari al 60-130% rispetto al testosterone. Uno dei vantaggi è che l’attività androgena è piuttosto bassa, pari al 25-45% rispetto all’ormone sessuale maschile. Lo steroide non viene convertito in estrogeni ed è un inibitore dell’aromatasi. Il farmaco è richiesto non solo in ambito sportivo, ma anche in medicina per il trattamento del cancro al seno nelle donne.

Il drostanolone è commercializzato in forma iniettabile. Il farmaco non ha effetti negativi sul fegato. L’emivita di eliminazione del drostanolone enantato è di 10 giorni, quella del propionato di etere di 36 ore. Scopri subito il drostanolone prezzo.

Benefici del Drostanolone

Il più delle volte i culturisti preferiscono acquistare il Drostanolone durante il periodo di “asciugatura” e per preservare la massa muscolare acquisita. Il farmaco è richiesto anche dai corridori e dagli atleti che devono migliorare le loro prestazioni fisiche, pur rimanendo in una certa categoria di peso. I powerlifter ricorrono spesso all’uso di questo farmaco, in quanto preserva la massa muscolare, aumenta la forza e riduce il numero di cellule adipose nel corpo. Il farmaco può essere utilizzato anche durante la perdita di peso.

Benefici del Drostanolone:

aiuta a mantenere la massa muscolare acquisita;

non accumula liquidi in eccesso nel corpo, per cui non sviluppa ginecomastia;

migliora la consistenza del corpo;

rende i muscoli più pronunciati;

la massa muscolare diventa più densa e dura;

può essere utilizzato durante la preparazione pre-gara;

brucia il grasso in eccesso;

La riduzione complessiva della massa grassa è pari al 5-7% della massa grassa iniziale;

aumenta la forza;

protegge i muscoli dalla rottura;

l’atleta diventa più resistente allo stress;

aumenta la libido.

Il drostanolone dà ottimi risultati sia quando viene utilizzato da solo, sia quando viene combinato con farmaci simili. Prima di assumere qualsiasi steroide anabolizzante è necessario consultare un medico.

Svantaggi del farmaco steroideo drostanolone

Il drostanolone, come qualsiasi altro steroide anabolizzante, può avere reazioni avverse. Nonostante il farmaco non causi ritenzione di liquidi in eccesso nel corpo, non aumenti la pressione sanguigna e non danneggi il fegato, possono verificarsi altri effetti negativi.

Possibili reazioni avverse in caso di assunzione di drostanolone come farmaco steroideo:

acne;

calvizie;

irritabilità;

le donne possono mostrare una virilizzazione;

ipertrofia prostatica;

l’inasprimento della voce.

Le reazioni avverse sono piuttosto rare. Per ridurre al minimo il rischio di effetti avversi, è necessario attenersi rigorosamente al regime di dosaggio prescritto. È possibile acquistare steroidi online di qualità in questo momento per ottenere risultati sportivi elevati.