BAIANO. Addio a Felice Napolitano: la Comunità mandamentale piange la perdita prematura di un professionista e amico

In questi momenti difficili, la comunità mandamentale, in particolare i paesi di Baiano e Avella, piangono la prematura scomparsa di Felice Napolitano, un membro stimato e apprezzato della comunità. A soli 53 anni, Felice ha lasciato un vuoto profondo nella vita di coloro che lo conoscevano, soprattutto per la sua attività di vendita e riparazione di computer, situata in via Nazionale delle Puglie ad Avella.

Felice era più di un commerciante, era un punto di riferimento per molti, dedicando la sua passione e competenza a risolvere i problemi informatici dei suoi clienti. Il suo impegno nel retro del negozio, dove effettuava riparazioni con dedizione, lo aveva reso il tecnico di fiducia anche della nostra redazione di Binews. Ogni volta che si presentava un problema, Felice trovava la soluzione con competenza e cortesia.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha colpito la comunità come un fulmine a ciel sereno. Felice Napolitano era un baianese doc, un uomo di famiglia sposato con Giovanna Castaldo, che lo assisteva con devozione e due figli Domenico e Giuseppina. I suoi momenti trascorsi nel retro del negozio rimarranno nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Domani, mercoledì 6 marzo 2024, si terranno i funerali a partire dalle ore 15 dalla sua abitazione di via SS Apostoli 70, che già si è riempita di amici e familiari che cercano di comprendere l’incomprensibile. Il rito funebre avrà luogo presso la Chiesa di Santo Stefano, dove la comunità si riunirà per rendere omaggio a questo uomo straordinario.

In questo momento di profondo dolore, la redazione di Binews si unisce al cordoglio dei familiari di Felice Napolitano. Possano trovare la forza di affrontare questo momento difficile e ricordare il loro caro con amore e gratitudine per tutti i momenti condivisi insieme.