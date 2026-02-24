DON LUIGI MEROLA DOMANI ALL’ITE AMABILE DI AVELLINO

Don Luigi Merola, presidente della Fondazione Onlus “A’ voce de’ creature”, sarà il protagonista dell’incontro in programma domani, 25 febbraio 2026 alle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Economico “Luigi Amabile” di Avellino.

L’iniziativa, rivolta agli studenti dell’istituto, si inserisce nel percorso di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva promosso dalla scuola. Il tema dell’incontro, “Quando la fede anima la vocazione alla legalità”, offrirà ai ragazzi un’occasione di riflessione sul valore dell’impegno civile, della responsabilità personale e del coraggio delle scelte. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della Dirigente scolastica, professoressa Antonella Pappalardo. L’incontro sarà moderato dall’avvocato Almerigo Pantalone, penalista del Foro di Avellino.