Avellino, sventata truffa da 20mila euro a 96enne: due arresti in via Mazzini

La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato, nella tarda mattinata di ieri, un ventenne e un trentasettenne, entrambi napoletani, sorpresi in via Mazzini mentre tentavano di truffare una donna di 96 anni.

Determinante la segnalazione al 113 da parte dei familiari dell’anziana, che ha consentito l’immediato intervento degli agenti della Squadra Volanti. I poliziotti hanno bloccato i due uomini nei pressi dell’abitazione della vittima, proprio mentre stavano per portare a termine il raggiro.

Il meccanismo utilizzato prevedeva la complicità di una terza persona, incaricata di contattare telefonicamente la donna. Il complice, fingendosi il nipote residente all’estero, avrebbe raccontato che la figlia dell’anziana si trovava in gravi difficoltà economiche, prospettando una situazione di urgente necessità.

Facendo leva sull’apprensione della 96enne, gli indagati erano riusciti a ottenere la disponibilità della vittima a consegnare circa 20mila euro. L’intervento tempestivo della polizia ha però impedito che il denaro venisse consegnato.

Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino, i due sono stati condotti presso la Casa Circondariale del capoluogo irpino.

Le accuse sono allo stato provvisorie. La misura cautelare è stata adottata in fase di indagini preliminari e i destinatari sono da ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.