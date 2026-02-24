APS Danilo D’Argenio presenta l’evento ‘Find Your Job 2.0’: Un’opportunità unica per orientarsi nel mercato del lavoro

Avellino, 20 febbraio 2026 – Dopo il grande successo dell’edizione precedente, che ha visto la partecipazione di oltre 21 aziende e più di 200 colloqui, l’APS Danilo D’Argenio è lieta di annunciare la seconda edizione dell’evento ‘Find Your Job 2.0’. L’iniziativa si propone di supportare i giovani dai 18 ai 35 anni nel loro percorso di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, come già testimoniato dai più di 150 candidati che hanno partecipato alla passata edizione.

L’evento si terrà il 5 marzo 2026, dalle 14:30 alle 19:00, presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio, in Piazza Duomo n.5, Avellino.

‘Find Your Job 2.0’ offrirà l’opportunità di entrare in contatto con recruiter, aziende e professionisti del settore, attraverso colloqui reali, consulenze individuali e momenti di networking mirato. I partecipanti potranno presentare il proprio CV, ricevere feedback immediati e acquisire nuove competenze per orientarsi con maggiore consapevolezza nel panorama professionale attuale.

Programma dell’evento

Oltre agli incontri con i recruiter, l’evento prevede due workshop tematici di grande valore:

– Concorsi Pubblici: Strategie efficaci per affrontare le selezioni e massimizzare le possibilità di successo.

– Relatore: Dottor Simone Chiarelli, esperto in orientamento professionale e consulente specializzato in concorsi pubblici.

– Start Up e Imprenditorialità: Come trasformare un’idea innovativa in un progetto imprenditoriale e intraprendere un percorso di auto-imprenditorialità.

– Relatore: Dottoressa commercialista Anella Ferrara, esperta in start-up e sviluppo di nuove imprese.

Dettagli e iscrizioni

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è obbligatoria la registrazione online, con i posti limitati. Per iscriversi, visitare il sito ufficiale dell’evento al seguente link: