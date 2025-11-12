Mugnano del Cardinale, sabato il dibattito “Educare alla Pace” nell’ambito del Patto di Amicizia con Nocera Superiore

Prosegue il percorso di collaborazione tra il Comune di Mugnano del Cardinale e il Comune di Nocera Superiore, uniti dal Patto di Amicizia siglato nei mesi scorsi per promuovere iniziative condivise di carattere culturale e sociale.
Nell’ambito di questo accordo, sabato 15 novembre 2025 si terrà a Mugnano del Cardinale una giornata di incontro e confronto dedicata al tema “Educare alla Pace”.
Il programma prevede alle ore 9:30 l’accoglienza delle delegazioni in Piazza Umberto I, seguita alle ore 10:00 da un dibattito nella Sala Consiliare comunale, incentrato proprio sul valore dell’educazione alla pace come fondamento di convivenza e collaborazione tra le comunità.
A conclusione della mattinata, alle ore 11:45, è prevista una visita guidata al Santuario di Santa Filomena, luogo simbolo della spiritualità e dell’identità di Mugnano del Cardinale.
La giornata si chiuderà con un brindisi di saluto alle ore 13:00.
L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, rappresenta un nuovo passo nel cammino di dialogo e cooperazione tra i due Comuni, all’insegna dei valori della pace, del rispetto e della crescita reciproca.