Nola, finto controllo in strada: derubato un anziano diretto in ospedale

Un episodio grave e preoccupante si è verificato nel pomeriggio di ieri a Nola, dove un uomo anziano è stato vittima di un raggiro mentre si stava recando in ospedale per una visita cardiologica.

Secondo quanto segnalato alla redazione di “Noi che amiamo Nola”dalla figlia della vittima, un 72enne residente a Marigliano, affetto da problemi cardiaci e con difficoltà uditive, sarebbe stato fermato da alcune persone che si sono spacciate per forze dell’ordine.

L’uomo, che viaggiava con i mezzi pubblici della Circumvesuviana per raggiungere l’ospedale di Nola, sarebbe stato avvicinato intorno alle ore 15 da ignoti che, con atteggiamento minaccioso e armati di spranghe, gli avrebbero chiesto di mostrare i documenti.

Impaurito dalla situazione, l’anziano avrebbe estratto il portafoglio per esibire un documento, ma i malintenzionati ne avrebbero approfittato per sottrarre una banconota da 50 euro, l’unico denaro in suo possesso.

Nonostante lo shock e la paura, l’uomo è riuscito comunque a proseguire il suo tragitto fino al presidio ospedaliero, per poi fare rientro a casa con i mezzi pubblici.

A denunciare l’accaduto è la figlia, che ha voluto portare all’attenzione pubblica quanto successo, sottolineando la gravità di un episodio avvenuto in pieno giorno e in una zona centrale della città, ai danni di una persona fragile.

“Non è possibile che accadano ancora episodi del genere – si legge nel messaggio – soprattutto colpendo chi già vive difficoltà, come molti pensionati”.

L’appello è quello di aumentare l’attenzione e la sicurezza sul territorio, affinché situazioni simili non si ripetano.