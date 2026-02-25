SANT’Oggi. Mercoledì 25 febbraio la chiesa celebra san Cesario di Nazianzo, san Nestore di Magydos, beato Domenico Lentini, beato Sebastiano dell’Apparizione …

Oggi 25 febbraio la chiesa celebra san Cesario di Nazianzo, nacque nella numerosa famiglia di san Gregorio Nazianzeno il Teologo, suo fratello maggiore. I suoi genitori, Gregorio e Monna, anch’essi santi, sono venerati dalla Chiesa. Per gran parte della sua vita restò un catecumeno, ma si fece battezzare quando sfuggì miracolosamente alla morte durante un terremoto a Nicea nel 368. Il fratello Gregorio ci documenta nella sua orazione funebre, la maggior parte delle informazioni in nostro possesso sulla vita del santo. Compì i propri studi dapprima a Cesarea di Cappadocia e poi ad Alessandria in Egitto, specializzandosi nella medicina. Tornato in patria si dedicò egregiamente all’esercizio di medico tanto da aggiudicarsi una grande fiducia dell’imperatore Costanzo che lo chiamò a Costantinopoli. Giuliano l’apostata, successo a Costanzo, confermò il suo incarico come medico di corte, sebbene Cesario rifiutasse di aderire al culto pagano. Nel 368 fu nominato questore della Bitinia dall’imperatore Gioviano. Qui si verificò l’episodio miracoloso che modificò la sua vita, una crisi spirituale che lo convinse ad abbandonare ogni incarico professionale e a dedicarsi assiduamente alla salvezza della propria anima. Nel 369, dopo essersi dedicato a lungo alla preghiera e alla penitenza, fu colto da morte precoce.