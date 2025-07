Dal Togo a Nola: Azione Sorriso Onlus continua a regalare speranza ai più fragili

Il 13 luglio al Nemo di Nola una serata di beneficenza per sostenere i bambini accolti nel centro in Africa

NOLA – Un sorriso, a volte, può valere quanto una casa, un abbraccio o un futuro intero. È da questa semplice verità che nasce l’impegno di Azione Sorriso Onlus, associazione umanitaria fondata nel 2012 da don Giuseppe Parisi, di ritorno da un’esperienza missionaria intensa e sconvolgente in Togo.

Un viaggio che ha lasciato il segno e che ha dato origine a un sogno concreto: realizzare un centro di accoglienza per bambini orfani, tra i più vulnerabili e dimenticati del continente africano. In uno dei villaggi più poveri del Paese, dove miseria e solitudine fanno da sfondo alla quotidianità, è stato così costruito – con il sostegno di giovani volontari e delle Suore Povere Figlie della Visitazione di Maria – un luogo di salvezza.

Un’oasi per l’infanzia dimenticata

Nel centro, i bambini oggi trovano molto più di un tetto: trovano dignità, istruzione, cure, amore. La struttura è dotata di dormitori divisi per genere, refettorio, cucina, aula scolastica, cappella per la preghiera e stanze dedicate al personale.

Ogni giorno sono assistiti da due assistenti sociali, una cuoca, un insegnante e un infermiere che li visita regolarmente. In più, sono seguiti in attività scolastiche, ricreative e sportive. Ma il cuore del progetto resta uno: riconsegnare un futuro a chi sembrava non averne più.

E proprio pensando a quel futuro, l’associazione ha da poco completato una nuova struttura destinata all’accoglienza di volontari e bisognosi, composta da camere, una cucina e spazi comuni.

Una serata per fare del bene: 13 luglio, “Ballando con gli angeli”

Per continuare a sostenere questa opera, è in programma un evento speciale:

Domenica 13 luglio, dalle ore 20:30, presso il Nemo di Nola, si terrà la serata di beneficenza “Ballando con gli angeli”, promossa da Azione Sorriso Onlus.

Il costo del biglietto è di soli 10 euro, e l’intero ricavato sarà destinato ad arredare la nuova struttura e garantire l’assistenza continua ai bambini del centro.

Sarà una serata di solidarietà, musica e condivisione, ma soprattutto un’occasione per fare la differenza con un piccolo gesto dal valore immenso.

Come contribuire oltre la serata

Azione Sorriso Onlus lancia un appello al cuore di tutti:

Destina il 5×1000 con il codice fiscale 92040040633

Effettua una donazione tramite IBAN (disponibile sui canali ufficiali)

Acquista uova solidali a Pasqua e calendari natalizi

Partecipa agli eventi di raccolta fondi, come “Ballando con gli angeli”

Coinvolgi amici, colleghi e familiari nel sostenere un progetto che salva vite

“Unisciti a noi: semina un sorriso, raccoglierai speranza”

“Questi bambini non avevano nulla, oggi hanno tutto: un letto, un pasto caldo, qualcuno che li ama. Ma soprattutto hanno riscoperto il sorriso. Non possiamo fermarci ora. Aiutateci a continuare questa opera di luce, in un mondo che troppo spesso dimentica i più fragili.”

Con queste parole, i volontari dell’associazione invitano la comunità a unirsi alla loro missione, per trasformare ogni euro in un gesto di amore, ogni presenza in un futuro migliore.

Il 13 luglio siate parte del cambiamento. Donare è un privilegio. Sorridere, una rivoluzione.