100 DI QUESTI GIORNI. Grottolella (AV), Tanti auguri a Fabio Spagnuolo – Laurea

Oggi si è laureato all’ Università Cattolica in medicina e chirurgia con il voto di 110 e lode con plauso della commissione, il Dott. Fabio Spagnuolo, bruciando tutte le tappe e regalando una grande gioia a se stesso e a tutte le persone che gli sono stati vicino , partendo dai suoi genitori e dai suoi fratelli.

Tanti auguri al neo medico da parte dei genitori Antonio e Lucia, felicissimi ed emozionatissimi per il raggiungimento di questo traguardo da parte del loro amato figlio, che ha meritato con sacrificio e sudore questo importante successo universitario.

Tanti auguri a Fabio da parte degli adorabili fratelli Benito e Francesco, i quali augurano al loro fratellino di conseguire ulteriori successi nella vita professionale e non solo. Tanti auguri al neo dottore da parte della cara Nonna Maria e da parte di tutti gli zii, zie , cugini e cugine soprattutto, auguri affettuosi da Federica e dalla nipotina Dora.

Tanti auguri da parte degli amici della Libertas Grottolella e auguri istituzionali da parte del Comune di Grottolella a neo dottore Fabio Spagnuolo, quale degno figlio della comunità di Grottolella.

Tanti auguri sinceri a Fabio dalla nostra redazione.