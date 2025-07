Addio a Nicola Marotta, pittore di Brusciano. Si è spento ad Alghero all’età di 88 anni

Lutto nel mondo dell’arte e nella comunità bruscianese. I funerali celebrati l’8 luglio nella chiesa di Santa Maria Goretti ad Alghero.

ALGHERO / BRUSCIANO – Il mondo dell’arte piange Nicola Marotta, pittore originario di Brusciano, scomparso il 6 luglio 2025 ad Alghero, dove viveva da tempo. L’artista, nato il 22 agosto 1936 da Felice Marotta e Rosa D’Amore, è stato salutato per l’ultima volta martedì 8 luglio nella chiesa Santa Maria Goretti della città sarda, alla presenza dei familiari e di chi lo ha amato e ammirato come uomo e come artista.

A darne il commosso annuncio è stato il figlio Antonello Marotta, docente e ricercatore presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari, che su Facebook ha scritto:

“È scomparso oggi Nicola Marotta, artista e padre.”

Un artista tra due terre

Nicola Marotta ha saputo coniugare nella sua produzione artistica la profondità culturale della sua terra natale, Brusciano, con le suggestioni della Sardegna, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Le sue opere, contraddistinte da una forte sensibilità cromatica e da una continua ricerca interiore, gli hanno assicurato un posto di rilievo nella pittura contemporanea.

A ricordarlo con affetto e stima è anche il sociologo e giornalista Antonio Castaldo, dell’Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali (IESUS), che ha espresso il cordoglio dell’intera comunità bruscianese:

“A nome della comunità di Brusciano e del mondo dell’arte, le più sentite condoglianze e la vicinanza ai figli Felice e Antonello, alla moglie Anna Cimitile e ai nipoti Nicola e Francesca, che con dolore hanno dato il triste annuncio.”

Una memoria viva tra arte e cultura

L’eredità artistica di Nicola Marotta è custodita non solo nelle sue tele, ma anche nella memoria viva di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Castaldo ha annunciato la volontà di organizzare quanto prima un convegno culturale e una mostra commemorativa a Brusciano per rendere omaggio all’artista e far conoscere le sue opere alle nuove generazioni.

Chi desidera approfondire il suo percorso artistico può visitare il sito ufficiale dell’artista e leggere la significativa intervista intitolata “Nicola Marotta, dialogo con l’artista”, pubblicata il 23 maggio 2023 sulla rivista online “Ieri Oggi Domani” (consultabile all’indirizzo: iodmagazine.it).