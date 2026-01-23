Avellino Basket, sport e cittadinanza attiva: coach Di Carlo incontra i giovani del Servizio Civile

Un momento di confronto tra sport, formazione e cittadinanza attiva si è svolto presso la Camera di Commercio, dove coach Gennaro Di Carlo, allenatore dell’Unicusano Avellino Basket, ha incontrato i giovani impegnati nel Servizio Civile Universale. L’iniziativa, promossa dall’UNPLI – Unione Pro Loco d’Italia della provincia di Avellino, ha coinvolto volontari provenienti da diversi comuni dell’Irpinia.

L’incontro ha offerto ai partecipanti l’opportunità di ascoltare il racconto di un professionista dello sport e di riflettere su temi che vanno oltre il parquet: spirito di squadra, impegno quotidiano, responsabilità individuale e capacità di affrontare le difficoltà con metodo e determinazione. Valori che, come emerso nel corso del dialogo, trovano applicazione tanto nello sport quanto nella vita personale e nel mondo del lavoro.

Coach Di Carlo ha ripercorso alcune tappe del proprio cammino umano e professionale, mettendo in evidenza il legame tra disciplina sportiva e crescita personale. Al centro del suo intervento, il ruolo dei giovani come protagonisti del presente e costruttori del futuro, chiamati a essere consapevoli delle proprie scelte e delle conseguenze che esse producono nella società.

Ampia e attenta la partecipazione dei volontari, che hanno seguito con interesse il confronto, ponendo domande e condividendo riflessioni. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di formazione civica e culturale promosso nell’ambito del Servizio Civile Universale, con l’obiettivo di rafforzare competenze, senso di appartenenza e responsabilità sociale.

Un appuntamento che conferma l’importanza del dialogo tra istituzioni, mondo dello sport e giovani, valorizzando esperienze capaci di trasmettere non solo competenze, ma anche esempi concreti di impegno e passione al servizio della comunità.