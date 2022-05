COVID, GRANT (LEGA): RIVEDERE OBBLIGO MASCHERINE. IN CAMPANIA TEMPERATURE IN AUMENTO

“Occorre rivedere l’obbligo della mascherina in classe. In Campania le temperature sono in forte aumento e i dati epidemiologici, soprattutto i decessi, sono fortemente in diminuzione. Come Lega, grazie alla proposta del nostro segretario federale Matteo Salvini e all’impegno del nostro sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso, lo stiamo chiedendo da diverse settimane. È ormai dimostrato che a scuola il rischio di contagio riguarda soprattutto le fasi di entrata e di uscita, non certo quando gli studenti sono seduti ognuno al proprio posto. Valutare obbligo di indossare la mascherina solo quando ci si alza dal banco o si circola nei corridoi”. Così in una nota il segretario regionale della Lega, on. Valentino Grant.

