SUGO Again 2025, gran finale da standing ovation a Pomigliano d’Arco

Successo straordinario per lo Street Food Festival: tre giorni di gusto, musica e partecipazione collettiva

Pomigliano d’Arco – Si è chiusa con una straordinaria partecipazione di pubblico l’edizione 2025 di SUGO Again, lo Street Food Festival che per tre giorni ha animato il cuore della città, trasformando Piazza Giovanni Leone in un centro pulsante di sapori, musica ed emozioni condivise.

A rendere memorabile la serata conclusiva è stata l’esibizione di Gigi Finizio, che con la sua inconfondibile voce ha regalato al pubblico momenti di grande intensità, suggellando un’edizione che resterà a lungo nella memoria della comunità.

L’intero festival si è confermato un vero e proprio laboratorio urbano di socialità e cultura gastronomica. Tra food truck provenienti da tutta Italia, spettacoli itineranti, musica dal vivo e attività per famiglie, SUGO Again ha saputo attrarre migliaia di visitatori, confermandosi un appuntamento di riferimento nel panorama degli eventi campani.

Fondamentale, per il successo dell’iniziativa, il contributo degli operatori del food, degli artisti, della macchina organizzativa e soprattutto dei cittadini, che hanno partecipato con entusiasmo e senso di appartenenza.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato online l’album fotografico ufficiale, realizzato a cura di Bosk, per rivivere i momenti più significativi di questa edizione attraverso immagini evocative e suggestive.

L’evento è stato promosso dal Comune di Pomigliano d’Arco, con il contributo della Regione Campania e in collaborazione con la Pro Loco Pomigliano.