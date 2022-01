Corsa campestre, staccato ad Agropoli il pass per le selezioni nazionali di Trieste . La Baiano Runners allo sprint, vola nel campionato regionale della Campania

di Gianni Amodeo

Socialità e spirito agonistico che si ritrovano con gradualità dopo le restrizioni della pandemia – osservando le cautele di protezione personale e di sicurezza collettiva anti coronavirus d’uso e pratica sempre più diffuse, come buon senso corrente richiede- all’insegna dello sport en plein air per antonomasia, qual è quello della corsa campestre. Un bel ritrovarsi con il coinvolgimento di oltre trecento, tra atlete e atleti, nell’incantevole Trentova che s’affaccia sull’omonima Baia nel cuore del Parco del Cilento, sul litorale di Agropoli, per partecipare alle selezioni del campionato regionale della Campania, in vista delle selezioni del campionato nazionale di cross che andranno in scena a Trieste, il 13 e 14 marzo prossimi, per puntare sui campionati europei, in programma a Torino, a dicembre.

Una splendida Festa di sport, prima che una competizione, organizzata da Atletica Agropoli, con il supporto del Comitato della Fidal della Campania, che ha coinvolto le formazioni del fior fiore delle società che, pur affrontando considerevoli difficoltà, tengono viva sui territori l’Atletica leggera e i suoi valori tra le giovani generazioni. Un percorso impegnativo, sulla distanza dei 10 chilometri, quello su cui sono stati posti a confronto i team, facendo risaltare importanti e significativi riscontri tecnici di buon livello per preparazione e per i tempi fatti registrare di valore assoluto. Una gara ad alto tasso d’interesse spettacolare, con il favore del mite clima dell’odierna giornata.

Una parata di valori tecnici ed agonistici di alto profilo, quella in scena a Trentova d’Agropoli, in cui la Baiano Runners, ha figurato alla grande, precedendo team di rango collaudato quali sono quelli di Napoli Running, Caivano Runners, Isaura Valle dell’Irno. “ E’ stato un successo di impegno e di generosità atletica- dice il presidente Fortunato Peluso, maratoneta di valore e caratura nazionale nelle file delle Fiamme azzurre Napoli– che permette ai Runners baianesi di presentarsi all’appuntamento di Trieste, con la giusta convinzione nelle proprie capacità e la necessaria carica agonistica, per accedere ad Eurocross 2022, che andrà in scena nel magnifico Parco La Mandria, nella Città della Mole Antonelliana” .

Ed ecco la composizione del team dei Runners, la cui media di punteggio per tempi di percorso, è valsa la conquista del brillante piazzamento, che li proietta nel panorama dell’ Atletica nazionale:

Fabrizio Meoli, Marco Vetrano, Aniello Coppeto ,Carmine Rozza e Nicola Morrone. Un quintetto che promette grandi e belle cose per lo sport del territorio.

