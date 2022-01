BRUSCIANO. Il consigliere Ciro Guadagno sostiene il rispetto per l’ambiente e lo fa sollecitando anche le varie autorità a prendere i dovuti provvedimenti

Da anni arrivano notizie sulla crisi ambientale del nostro pianeta dovuta al cambiamento climatico per ragioni di un sistema produttivo e di consumo sempre più incontrollabile.

Si nota che non si ha avuto lo stesso impiego di risorse e ricerca nel difendere il pianeta con lo stesso impegno usato in altri campi. Si è preferito far crescere e difendere il nostro reddito piuttosto che difendere il pianeta e le generazioni future.

Anche le città che abitiamo sono luoghi di emergenza: è un problema che riguarda tutti, riguarda la nostra quotidianità. È un’emergenza senza precedenti che ha bisogno di azioni immediate.

In Italia vietati dal 14 gennaio 2022 piatti e contenitori in plastica, ma da anni ci sono realtà fatti di ricercatori, di naturalisti, di volontari che si battono per la difesa della natura e degli ecosistemi facendo corrispondere azioni concrete sul proprio territorio di appartenenza. Sempre più amministrazioni locali, grazie anche alla collaborazione con gli assessorati ambientali, scelgono patti di intesa con realtà associazionistiche senza scopo di lucro che si battono per un mondo libero dalla plastica. Attraverso i propri referenti territoriali si cerca di raccogliere i rifiuti abbandonati sul suolo. Si cerca di sensibilizzare l’adulto e il bambino con progetti scolastici, convegni e qualsiasi attività utile a sensibilizzare alla causa del Pianeta.

Poi ci sono le azioni singole di persone che scelgono la politica del fare. Consiglieri come Ciro Guadagno del comune di Brusciano, che ha scelto di contrastare ogni tipo di comportamenti e condotte relativo al deposito e all’abbandono di qualsiasi rifiuto, solido e liquido. Ciro Guadagno sostiene il rispetto per l’ambiente e lo fa sollecitando anche le varie autorità a prendere i dovuti provvedimenti laddove vi è ragione di intervenire. Come si evince da una lettera del 14 gennaio 2022, invita le autorità del comune di Brusciano e Mariglianella a bonificare una parte dei Regi Lagni annessi a tali territori, in quanto, in seguito ad un suo sopralluogo, all’altezza dell’Alveo Scipione, ha constatato che è inquinato da rifiuti anche pericolosi come l’amianto.

Grazie Consigliere, che sia di esempio, perché di Terra ne abbiamo una sola.

Nunziata Napolitano

