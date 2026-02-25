Quadrelle, lettera aperta di “Quadrelle Futura”: critiche sulla gestione dei fondi pubblici e richiesta di stop agli interventi.(foto)

Una lettera aperta indirizzata ai cittadini riaccende il dibattito politico a Quadrelle in vista delle elezioni comunali del 2026. A firmarla è la lista civica “Quadrelle Futura”, guidata dal candidato sindaco Carmine Isola, che interviene con toni critici su alcune scelte amministrative degli ultimi anni.
Nel documento, la lista punta l’attenzione sugli interventi effettuati sulla scuola materna “F. Bucciero”, oggetto, secondo quanto riportato, di una serie di lavori di ristrutturazione e trasformazione portati avanti senza una visione strategica chiara. Una gestione che, si legge nella lettera, avrebbe comportato un significativo impiego di risorse pubbliche senza risultati adeguati in termini di programmazione futura.
Nel mirino anche i costi degli interventi: da un lato circa 400mila euro per lavori di riconversione dell’edificio, dall’altro un precedente progetto, già approvato, da oltre 1 milione di euro per l’adeguamento della struttura. Da qui l’interrogativo sollevato dalla lista: se le risorse pubbliche siano state utilizzate nel modo più efficace e lungimirante.
“Quadrelle Futura” allarga poi il discorso alla gestione complessiva del patrimonio comunale, evidenziando una presunta mancanza di attenzione verso strutture già esistenti e, in alcuni casi, abbandonate da anni. Tra gli esempi citati figurano edifici scolastici dismessi, impianti sportivi e spazi culturali, indicati come simbolo di una programmazione carente.
La lettera assume anche un chiaro significato politico: la lista propone un cambio di rotta basato su un piano di recupero e rilancio dei servizi e delle attività locali, con l’obiettivo di restituire centralità alle esigenze della comunità.
Non manca, infine, un appello diretto all’attuale amministrazione: la richiesta è quella di sospendere eventuali decisioni rilevanti sull’impiego di risorse pubbliche in una fase ormai prossima al rinnovo degli organi comunali, rinviando le scelte più importanti alla futura amministrazione.
Un intervento che si inserisce pienamente nel clima pre-elettorale e che lascia intravedere i temi centrali della campagna: gestione delle risorse, programmazione e rilancio del territorio.
La lettera integrale è riportata di seguito, a corredo dell’articolo.