SANT’Oggi. Giovedì 4 settembre la chiesa celebra san Mosè, santa Candida la Vecchia, santa Rosalia e Servo di Dio Vincent Capodanno

4 settembre: Servo di Dio Vincent Capodanno,, nacque a Staten Island (Stati Uniti d’America) il 13 febbraio 1929, da una famiglia di origine italiana. Si diplomò nella Curtis High School di Staten Island. Successivamente frequentò la Fordham University per un anno prima di entrare nel seminario missionario Maryknoll a New York. Fu ordinato sacerdote il 14 giugno 1958. Subito dopo, Vincent partì come missionario per Taiwan, dove esercitò il suo ministero prima in una parrocchia e poi in una scuola. Dopo circa sette anni, Vincent ritornò per un breve periodo di riposo negli Stati Uniti; successivamente ripartì per insegnare in una scuola del Maryknoll a Hong Kong. Nel dicembre 1965 Vincent raggiunse l’US Navy come Tenente Cappellano della Marina. Nell’aprile 1966 fu trasferito in Vietnam e assegnato alla Prima Divisione Marines. Il 4 settembre 1967, durante “Operation Swift” a Thang Binh nel distretto della valle di Que-Son, gli uomini del primo reggimento del 5° Marines incontrò una divisione nord vietnamita di circa 2500 uomini nelle vicinanze del paese di Dong Son. I marines furono rapidamente decimati, per inferiorità numerica, mentre sul campo, Vincent, andò subito tra i feriti somministrando l’estrema unzione ai moribondi ed a prendersi cura dei suoi ragazzi feriti. Nonostante fosse stato gravemente ferito in volto una prima volta e con una mano quasi mozzata, continuava ad aiutare ed incoraggiare i suoi commilitoni e fu proprio lì che trovò la morte, preso di mira da un mitragliatrice nemica. Morì il 4 settembre 1967.