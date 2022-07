NON E’ PIU’. Visciano, la prematura scomparsa di Rubina Corbisiero

Lutto a Visciano per la prematura scomparsa di Rubina Corbisiero. La scomparsa di Rubina ha creato emozioni e rammarico nella cittadina viscianese. Donna forte e coraggiosa che purtroppo non è riuscita a sconfiggere il male che se le portata via. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore arrivano sulla sua bacheca facebook. Alla famiglia e in particolare al marito Francesco giunge il cordoglio di tutta la cittadinanza e di coloro che negli anni l’hanno conosciuta.

