Avella, sequestrato impianto di gestione rifiuti: oltre 950 metri cubi stoccati abusivamente

Un’importante operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno ha portato alla luce gravi irregolarità ambientali in un impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi situato in località Santa, nel comune di Avella.

Durante un controllo mirato, i militari hanno riscontrato la presenza di condotte illecite riconducibili alla titolare della società che gestisce l’impianto. In particolare, in tre aree non destinate alle attività dell’impianto, ma comunque di sua pertinenza, sono stati rinvenuti rifiuti stoccati abusivamente per un volume complessivo superiore ai 950 metri cubi. Le aree, pari a circa 140 metri quadrati di estensione, sono state immediatamente sottoposte a sequestro preventivo da parte del Reparto Speciale operante.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i rifiuti accatastati includevano materiali misti provenienti da attività di costruzione e demolizione, oltre a metalli ferrosi. Il deposito illecito di questi materiali, in vista del successivo recupero o della messa in riserva, sarebbe avvenuto in zone non autorizzate e prive della necessaria autorizzazione prescritta per tali operazioni.

L’intervento delle forze dell’ordine, coordinato dalla Procura della Repubblica di Avellino, rappresenta un’importante azione di contrasto contro la gestione illecita dei rifiuti, fenomeno che continua a costituire una seria minaccia per l’ambiente e la salute pubblica.