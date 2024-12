AQUILONIA (AV) – I CARABINIERI FORESTALI SOCCORRONO UN CANE IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO.

Alla luce della recente Campagna nazionale di controllo disposta dai Comandi di vertice, continua l’attività dei Carabinieri Forestali, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a tutela della fauna con particolare attenzione agli animali d’affezione.

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lacedonia, hanno soccorso un cane di razza “Setter” che vagabondava nel territorio del Comune di Aquilonia. L’animale, di circa tre anni e di sesso femminile, risultava spaventato, fortemente denutrito e privo di microchip. Con l’ausilio di un veterinario del posto, i militari hanno provveduto a ristorare il cane e ad approntare le prime cure del caso. Successivamente, si procedeva ad affidare il cane ad un’associazione cinofili sita nel comune di Lacedonia (AV).

L’abnegazione al servizio e l’amore per gli animali, da parte dei militari intervenuti, ha permesso, anche grazie all’ausilio dei social network, la celere adozione del cucciolo presso una famiglia ligure. L’Arma dei Carabinieri, invita, a chi ne avesse intenzione, a recarsi presso i Centri di ricovero cinofili autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale, per adottare un fedele amico peloso.

Avellino, 13 dicembre 2024.