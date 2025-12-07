Baronissi, danneggiato il Presepe in Villa: la sindaca Petta condanna l’atto vandalico

Un gesto vandalico ha turbato la notte a Baronissi, dove alcune installazioni natalizie allestite in Villa comunale, tra cui parte del Presepe, sono state danneggiate da ignoti. L’episodio arriva a poche ore dall’inaugurazione della Casetta di Babbo Natale, delle luminarie e delle scenografie dedicate alle festività, che avevano registrato una grande partecipazione di famiglie e bambini.

La sindaca Anna Petta, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, ha espresso la propria indignazione per quanto accaduto, definendo il gesto un atto inaccettabile contro il Presepe e contro l’impegno della comunità. La prima cittadina ha manifestato amarezza per un episodio che colpisce non solo un allestimento pubblico, ma anche il clima di festa e condivisione che l’amministrazione ha voluto offrire ai residenti.

La Polizia Locale ha già avviato le verifiche necessarie e sta analizzando le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona per identificare i responsabili. La sindaca ha spiegato che, una volta individuati, gli autori del danneggiamento saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni e ad affrontare le conseguenze previste dalla legge.

In un periodo che dovrebbe favorire unione e serenità, l’amministrazione comunale invita al rispetto dei luoghi simbolici della città e del lavoro di quanti contribuiscono alla realizzazione delle iniziative natalizie.