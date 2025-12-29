Consiglio regionale, Sangiuliano: “L’elezione di Manfredi segna una battuta d’arresto per De Luca”

NAPOLI – L’elezione di Massimiliano Manfredi alla presidenza del Consiglio regionale della Campania continua a far discutere il panorama politico. A intervenire è Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d’Italia, che legge il voto come un segnale politico chiaro all’interno della maggioranza di centrosinistra.

Secondo Sangiuliano, il sostegno del centrodestra a Manfredi è stato un atto di responsabilità istituzionale, finalizzato a garantire il corretto avvio dei lavori consiliari. Una scelta che, però, evidenzierebbe allo stesso tempo le difficoltà interne alla coalizione che sostiene il presidente della Regione.

“Fino a pochi istanti prima dell’apertura del Consiglio la maggioranza appariva divisa”, sottolinea l’esponente di FdI, parlando di un tentativo di controllo politico che non avrebbe trovato riscontro in aula. Un passaggio che, a suo giudizio, rappresenta una prima sconfitta per Vincenzo De Luca e per quello che definisce il “deluchismo”.

Sangiuliano evidenzia inoltre come il voto abbia restituito un quadro significativo: le preferenze espresse per altri candidati e un voto nullo attribuito allo stesso De Luca sarebbero indicatori di una maggioranza tutt’altro che compatta.

Dal centrodestra, assicura il capogruppo di Fratelli d’Italia, arriverà un’opposizione ferma ma improntata al rispetto delle istituzioni, con l’obiettivo di vigilare sull’azione di governo regionale e garantire un confronto politico serio e trasparente.

L’elezione del presidente del Consiglio regionale, dunque, oltre a segnare l’avvio ufficiale della nuova legislatura, apre già scenari di tensione e di equilibrio precario all’interno dell’assemblea campana.