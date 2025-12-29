Raccolta differenziata, variazioni durante le festività: avviso ai cittadini

Il Comune informa la cittadinanza che, in occasione delle festività di fine anno, il servizio di raccolta differenziata subirà alcune modifiche rispetto al consueto calendario.

In particolare, martedì 30 dicembre è prevista una raccolta straordinaria della frazione plastica, mentre giovedì 1 gennaio il servizio di raccolta dei rifiuti non verrà effettuato.

Si raccomanda ai cittadini di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite e di conferire i rifiuti esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio e il decoro urbano.

La collaborazione di tutti è fondamentale per una gestione efficiente dei rifiuti e per il rispetto dell’ambiente.

Ognuno di noi può fare la differenza.