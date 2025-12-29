Notte di paura a Marigliano, fatto saltare il Postamat

MARIGLIANO – Un’esplosione violenta ha squarciato la quiete notturna di Lausdomini nelle prime ore di oggi. Erano circa le 4 quando l’ufficio postale di via Antonio Vivaldi è stato preso di mira da ignoti che hanno fatto saltare il Postamat, provocando ingenti danni alla struttura e un forte allarme tra i residenti.

L’azione, rapida e organizzata, rientra in una serie di assalti ai danni degli sportelli automatici che da settimane interessano diversi comuni dell’area nolana. Dopo Scisciano, anche Marigliano finisce nel mirino di una banda che agisce con modalità ormai collaudate, utilizzando esplosivi per accedere al denaro contenuto negli ATM.

Il bottino è ancora in fase di accertamento, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale insieme ai militari della compagnia di Castello di Cisterna. I rilievi sono stati affidati al nucleo investigativo, che sta acquisendo elementi utili anche attraverso eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Non si registrano feriti, ma i danni sono rilevanti e il clima tra i cittadini è di forte preoccupazione. L’ennesimo episodio riaccende i riflettori su una problematica che sta assumendo contorni sempre più seri: la frequenza degli attacchi e la capacità dei responsabili di agire indisturbati.

Le indagini proseguono per individuare gli autori del gesto e interrompere una sequenza criminale che sta mettendo a dura prova la sicurezza del territorio.