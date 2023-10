Congresso Provinciale CTA Aps della Città Metropolitana di Napoli, presento anche i rappresentanti di Casamarciano

Ieri 19 ottobre 2023, si è svolto il Congresso Provinciale CTA Aps della Città Metropolitana di Napoli, alla presenza dei soci e dei delegati.

Al Congresso ha portato il proprio saluto il Sindaco di Casamarciano Clemente Primiano e il Presidente del Circolo Acli Andrea Vitale.

Il dibattito sul tema del turismo come strumento “di pace” – afferma il Presidente uscente Pino Vitale – non a caso proprio in questo periodo di ritorno alle guerre in Medio Oriente. E di pace dobbiamo parlare ancora perché i conflitti non aiutano quelle che sono le attività nell’ambito del turismo soprattutto in zone come quelle del Medio Oriente in ripreso proprio dai conflitti di un ventennio fa. Si dovrà discutere insieme alle istituzioni sulla strada da seguire per attutire il colpo dalle crescenti rinunce ai viaggi e per la sicurezza delle mete turistiche.

Dopo il dibattito si sono tenute le operazioni di voto e risultano eletti Consiglieri Provinciali del CTA Aps di Napoli i seguenti soci: Angelo Vecchione, Giuseppe Vitale, Nunzia Cortese, Pasquale Barbato, Diana Mangiapia, Gioacchino Antonio Scala, Andrea Vitale.