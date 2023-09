Confederazione Nazionale PMI ITALIA. IL 22 SETTEMBRE LA CERIMONIA DI INNAGURAZIONE DELLA 1° FIERA AGRICOLTURA AGROALIMENTARE e AFFINI Città di NOLA 2023

Dal 22 al 24 settembre, VulcanoBuono è stato teatro di tre importanti appuntamenti.

Alle ore 11.00 la cerimonia di apertura della 1° FIERA AGRICOLTURA AGROALIMENTARE e AFFINI . Tappa fondamentale per la nascita del marketing moderno con la contemporanea presenza di produttori e commercianti fra gli espositori , per la sua realizzazione è stato siglato un protocollo d’intesa tra VulcanoBuono, Comune di Nola e PMI ITALIA , liberalmente ispirata alle tradizioni culturali dell’agro nolano. Dopo i saluti iniziali di Tommaso Cerciello Presidente della Confederazione Nazionale PMI ITALIA, sono intervenuti rappresentanti del Centro Commerciale – Servizi “Vulcano Buono” – Presidente CDA “Vulcano” SpA – Avv., Luca Lo Giudice – Amm.re Delegato Dott. Francesco Furino ,Rappresentanti del Comune di Nola – Assessore all’Agricoltura e Commercio Avv. Luciana Napolitano Bruscino – Presidente del Consiglio Comunale Arch. Francesco Pizzella, On. Massimiliano Manfredi – Consigliere Regione Campania, Sen. Francesco UrraroComponente Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, On. Salvatore De Meo Europarlamentare – Componente Commissione Agricoltura UE.

A seguire, alle ore 12:00 dopo i saluti istituzionali, sono intervenuti Dott. Enrico Petrella – Presidente Camera di Commercio “Italia – Macedonia” , Pietro Fusco AD Cirio Società Agricola, rappresentanti di sindacati ed associazioni di categoria, con la partecipazione straordinaria dell’Istituto Statale Istruzione Superiore ‘’LUIGI DE MEDICI’’di Ottaviano (NA) e dell’Istituto Alberghiero “Sen. Angelo di Rocco” di Caltanissetta, relativa allamodalità didattica innovativa alternanza scuola-lavoro,

Celebrare la nostra tradizione agroalimentare vuol dire ribadire il nostro impegno a tutela del territorio, attraverso prodotti tipici ed eccellenze culinarie, alla rappresentanza di aziende, al rispettodelle tradizioni contadine e artigianali sotto un unico Emblema. Ancora oggi assistiamo a numerose difficoltà per la crisi d’impresa in aumento in Italia, è comunque molto difficileconsiderare campanello d’allarme questa fase recessiva o piuttostoun assestamento rispetto alla stangata degli ultimi anni, che minacciano pesantemente la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché il salario minimo e la mancanza professionale in determinati settori aziendali. Oggi ricordiamo ancora una volta le parole di Papa Francesco “Lavorare permette alle persone di essere se stesse e di migliorare il mondo. Il lavoro costruisce la società, è un’esperienza primaria di cittadinanza, che crea comunità.’’

Con questi tre appuntamenti si tenta di accostare ancora una volta le aziende al concetto di welfare culturale. In un continuo legame fra tradizione e territorio, condurre le persone in percorsi della memoria culinaria, facendole diventare parte integrante di un viaggio comune tra passato e presente.

Sono partner della 1° Fiera dell’Agricoltura, Agroalimentare, Enogastronomia e affini – città di Nola 2023 : PMI Italia Servizi Srl, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Nola. (Maria C. Ferrara)