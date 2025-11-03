Fico: “La mobilità è un diritto fondamentale, più investimenti sulla Circumvesuviana” La linea Napoli–Baiano tra le più colpite da disservizi e ritardi: «Servono treni sicuri ogni 15 minuti»

NAPOLI – «Il diritto alla mobilità è un diritto fondamentale. Bisogna continuare con gli investimenti sui trasporti e, in particolare, sulla Circumvesuviana».

Così il candidato del centrosinistra in Campania, Roberto Fico, a margine della presentazione della campagna di Legambiente “Urne Verdi”, tenutasi al mercato di Antignano a Napoli.

Fico ha sottolineato la necessità di accelerare sul rinnovo del parco mezzi dell’EAV, ricordando che «quando arriveranno i nuovi treni dovremmo collocarli il prima possibile e cercare di avere un treno sicuro che passa ogni 15 minuti».

Un obiettivo che punta a restituire efficienza e affidabilità a un servizio che, negli ultimi anni, ha vissuto forti criticità.

Tra le tratte più penalizzate della rete EAV, spicca la Napoli–Baiano, spesso al centro delle proteste di pendolari e studenti.

Ritardi cronici, corse soppresse, guasti tecnici e treni obsoleti rendono ogni giorno difficili gli spostamenti tra il Nolano, il Baianese e il capoluogo campano.

I disservizi hanno costretto molti viaggiatori a ricorrere all’auto privata, aggravando traffico e inquinamento lungo l’asse della SS7bis e dell’autostrada A16.

Un paradosso, se si considera che la Circumvesuviana dovrebbe rappresentare una delle dorsali strategiche per la mobilità sostenibile dell’area metropolitana di Napoli.

Negli ultimi anni, la Regione Campania e l’EAV hanno annunciato investimenti per il rinnovo dei convogli e l’ammodernamento delle infrastrutture, ma i tempi restano lunghi.

Proprio per questo, le parole di Fico riaccendono l’attenzione su un tema che tocca da vicino decine di migliaia di cittadini dell’hinterland vesuviano e nolano.

«Garantire un trasporto pubblico efficiente e sicuro – ha aggiunto Fico – significa garantire pari opportunità e qualità della vita.

La Circumvesuviana deve tornare a essere un servizio degno di una regione moderna e sostenibile».

Il messaggio di fondo è chiaro: la mobilità non è solo una questione tecnica o economica, ma un diritto sociale, strettamente legato all’inclusione, al lavoro e all’ambiente.

E per i cittadini della Napoli–Baiano, che da anni attendono una svolta concreta, queste parole rappresentano una speranza, ma anche una promessa da verificare sul campo.