Comunali 2026, verso il voto il 24 e 25 maggio: atteso il decreto del Ministero dell’Interno

ROMA – Si avvicina il momento decisivo per l’avvio ufficiale della macchina elettorale delle amministrative 2026. Nei prossimi giorni il Ministero dell’Interno dovrebbe emanare il decreto che fisserà date e modalità di svolgimento delle consultazioni, dando così il via formale al percorso che porterà numerosi comuni italiani alle urne.

Secondo le indicazioni che circolano nelle ultime ore, l’orientamento sarebbe quello di convocare gli elettori per domenica 24 e lunedì 25 maggio, con l’eventuale turno di ballottaggio – nei centri dove sarà necessario – programmato due settimane più tardi, come previsto dalla normativa vigente.

Con la pubblicazione del decreto entreranno nel vivo anche le scadenze operative per le forze politiche e le liste civiche. Il termine per la presentazione delle candidature e delle liste elettorali dovrebbe collocarsi alla fine del mese di aprile, momento che segnerà ufficialmente l’apertura della fase decisiva della campagna elettorale.

Nei territori interessati cresce intanto l’attesa per la definizione del quadro politico e delle coalizioni, mentre partiti e movimenti accelerano il confronto interno per la scelta dei candidati sindaco e la composizione delle liste, in vista di un appuntamento elettorale che si preannuncia particolarmente significativo per gli equilibri locali.