Pd Irpinia, svolta unitaria: Marco Santo Alaia segretario provinciale, parte il cantiere del “campo largo”

Avellino – Il Partito Democratico trova la sintesi e indica l’ex sindaco di Sperone, Marco Santo Alaia, come nuovo segretario provinciale, al termine di un confronto interno che ha visto la mediazione determinante del deputato Piero De Luca, protagonista del lavoro politico che ha portato alla convergenza tra le diverse componenti del partito.

L’intesa raggiunta segna un passaggio significativo per l’organizzazione democratica sul territorio, che punta ora a rafforzare l’unità interna e ad avviare una nuova fase di dialogo con le altre forze progressiste. L’obiettivo dichiarato è la costruzione di un percorso politico condiviso in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, rilanciando il progetto del cosiddetto “campo largo”.

Nel commentare l’esito del confronto, i vertici locali del Pd hanno sottolineato come la scelta sia maturata attraverso un percorso unitario capace di valorizzare le diverse sensibilità presenti nel partito, trasformando le differenze in un elemento di rafforzamento dell’azione politica. L’elezione di Alaia viene così letta come il punto di partenza di una fase nuova, fondata su coesione, partecipazione e apertura al dialogo con le altre realtà del centrosinistra.

Il prossimo passo sarà l’avvio del tavolo di confronto con le forze alleate e civiche, con l’obiettivo di definire una piattaforma programmatica condivisa e costruire un’alleanza ampia sui temi dello sviluppo del territorio, dei servizi e delle politiche sociali.

Con la definizione della segreteria provinciale in Irpinia, il Partito Democratico punta dunque a consolidare la propria struttura organizzativa e a presentarsi con una linea politica unitaria, pronta a confrontarsi con le sfide amministrative e politiche dei prossimi mesi.