Congresso Provinciale PD Avellino – Radici e Futuro: l’unità si costruisce sui contenuti, non sulle dichiarazioni

In queste settimane abbiamo costruito, insieme a tanti iscritte e iscritti del Partito Democratico della provincia di Avellino, un percorso politico serio, partecipato e trasparente, rappresentato dalla lista Radici e Futuro a sostegno della candidatura alla segreteria provinciale di Pellegrino Palmieri. Un lavoro intenso fatto di incontri nei circoli, ascolto dei territori e confronto sulle prospettive del partito e dell’Irpinia. Nei giorni scorsi il livello regionale e nazionale del Partito ha proposto un percorso unitario. Abbiamo accolto questa sollecitazione con senso di responsabilità, perché l’unità è un valore quando nasce da idee condivise e da un progetto politico chiaro, non quando si limita a una semplice soluzione organizzativa. Nella riunione convocata dal Segretario regionale abbiamo confermato la nostra disponibilità a valutare un’intesa, dichiarando anche la possibilità di sostenere il candidato della maggioranza, ma solo a fronte di un confronto serio sui contenuti, sulle priorità programmatiche per il rilancio del Partito Democratico in provincia di Avellino e sulla composizione dell’assemblea provinciale. Siamo solo all’inizio di un percorso dove il segretario regionale si è riservato di presentarci una proposta di lista unitaria e, quando sarà formalizzata, la valuteremo con rispetto e responsabilità. È però necessario chiarire che allo stato attuale non abbiamo ritirato alcuna lista né assunto decisioni definitive; le dichiarazioni apparse sulla stampa, secondo cui avremmo già aderito alla lista di maggioranza, non corrispondono al vero. In questi giorni abbiamo incontrato tante persone, abbiamo chiesto fiducia sulla base di un progetto politico preciso e non siamo disponibili a tradire quel percorso né a ridurre il congresso a un passaggio formale. Fino alla presentazione di una proposta fondata su un solido impianto programmatico per il partito e per il territorio irpino, continuiamo il nostro percorso congressuale, riservandoci di valutare nel merito ogni eventuale proposta. Radici e Futuro non è soltanto il nome di una lista, ma l’idea di un Partito Democratico che tenga insieme identità e innovazione, appartenenza e visione, memoria e responsabilità verso il futuro: è su questo equilibrio che intendiamo costruire l’unità, ed è su questo che continueremo a confrontarci con la comunità democratica che ci sostiene.