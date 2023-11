CIMITILE. Viaggio nei quartieri”. Al via l’iniziativa di “Coraggio Cimitile”: prima tappa, domenica 12 novembre al rione Iacp. “Scala “Diamo voce ai cittadini”

“Viaggio tra i quartieri”. E’ l’iniziativa pronta a partire, promossa dal gruppo consiliare e lista “Coraggio Cimitile”, con l’obiettivo di rimettere al centro i cittadini, valorizzando la fase di ascolto che poi si traduce in proposta e azione politica.

“Lo avevamo annunciato in campagna elettorale, quando parlavamo anche di comitati rionali come forma di democrazia partecipata– afferma Massimo Scala, capogruppo di Coraggio Cimitile in Consiglio comunale – . Il nostro progetto, come abbiamo sempre detto, non si fondava sulla vittoria ad ogni costo per poi non governare, ma su un metodo nuovo che parta dalle coscienze di ciascuno. Ecco, tutto questo necessita di più tempo per maturare, ma solo quando avremo raggiunto una dimensione di questo tipo, si potrà parlare di vero cambiamento. Anche all’opposizione teniamo fede al nostro principio. Noi ci crediamo ancora ed è proprio per questo che iniziamo un nuovo percorso che ci porterà nuovamente tra i quartieri di Cimitile, tra la nostra gente, per ascoltare problemi ed aspettative, convinti che non si può cercare il contatto con i cittadini solo in occasione della campagna elettorale”

Fissato già il primo appuntamento per domenica 12 novembre nel rione Iacp alle ore 10.30.

“La nostra prima tappa, mi sento di dire – conclude Scala – si svolge non a caso nel rione Iacp, perché si tratta di un luogo simbolo. Qui sono presenti numerose criticità, rispetto alle quali la nostra attenzione non arretrerà mai, nemmeno di un centimetro. Sarà un momento di confronto pubblico durante il quale esporremo quanto fatto fino ad oggi e raccoglieremo, al tempo stesso, le istanze dei nostri cittadini”.