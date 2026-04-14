Cimitile, verde pubblico: prosegue la manutenzione su tutto il territorio comunale

CIMITILE – Prosegue, a cura dell’Amministrazione comunale, il programma di manutenzione del verde pubblico su tutto il territorio cittadino.

Nella mattinata odierna gli interventi hanno interessato la località Galluccio, dove sono state completate le operazioni di sfalcio e sistemazione delle aree verdi. Gli spazi si presentano ora più ordinati e decorosi, restituendo ai cittadini luoghi maggiormente fruibili.

Si tratta di un’attività che rientra in un piano più ampio portato avanti dall’Amministrazione comunale, con interventi progressivi in diverse zone del paese, finalizzati a garantire cura, pulizia e maggiore vivibilità degli spazi pubblici.