BAIANO. l’IC “Giovanni XXIII – G. Parini” primo a livello nazionale nel concorso “Parlawiki” della Camera dei Deputati

Un risultato di grande prestigio per l’IC “Giovanni XXIII – G. Parini” di Baiano/Sperone, che si è classificato al primo posto tra le cinque scuole finaliste a livello nazionale nel concorso “Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia”, promosso dalla Camera dei Deputati.

Il verdetto è arrivato al termine della votazione online: l’istituto ha ottenuto ben 1099 voti, conquistando la vetta della classifica e distinguendosi tra le 5 scuole finaliste provenienti da tutta Italia.

Protagonisti del successo sono stati gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, autori di un progetto dedicato alla Costituzione, con particolare attenzione al diritto di voto. Il lavoro ha saputo valorizzare, con originalità ed efficacia comunicativa, un passaggio storico fondamentale per la democrazia italiana: la conquista del suffragio femminile.

Il video presentato, dal titolo “Quando votare diventò un affare di tutti”, ha colpito per la capacità di coniugare contenuti storici e linguaggi espressivi vicini alla sensibilità dei più giovani, offrendo una narrazione coinvolgente e significativa.

Determinante è stato anche il contributo delle docenti, che hanno guidato gli alunni in un percorso didattico improntato alla partecipazione attiva, alla consapevolezza civica e alla valorizzazione dei principi costituzionali.

Il risultato ottenuto rappresenta non solo un importante riconoscimento per l’istituto scolastico, ma anche il segno di una forte partecipazione del territorio. Fondamentale, infatti, è stato il sostegno di famiglie, cittadini e comunità locale, che hanno contribuito con il proprio voto al successo finale.

Una vittoria che premia l’impegno, la collaborazione e la capacità della scuola di promuovere, attraverso l’educazione, i valori fondanti della democrazia.

https://giovani.camera.it/parlawiki/2025_2026/finalisti