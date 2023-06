GIORNATE EUROPEE DELL’ARCHEOLOGIA. Racconti dal Museo, visita teatralizzata a cura del Teatro di Gluck con gli allievi del Teatro 99 Posti

Il Museo Irpino partecipa alle Giornate dell’Archeologia, realizzando un evento speciale. Sarà eseguita in due turni, uno alle 16.30 l’altro alle 18.00, una visita teatralizzata tra le sale della Sezione Archeologica. In compagnia di una “misteriosa” guida, i visitatori potranno partecipare ad un percorso di visita tra le sale del Museo, nel corso del quale incontreranno alcuni personaggi provenienti direttamente dal passato. Un viaggio nel tempo, dalla preistoria all’età romana, che farà scoprire nuove storie dal Museo attraverso racconti, letture e musiche dell’epoca.

L’evento, è realizzato in collaborazione con il Teatro di Gluck e gli allievi del Teatro 99 Posti, sarà anche l’occasione per presentare la nuova applicazione izi.TRAVEL – The Storytelling Platform che permetterà ai visitatori di usufruire di un percorso multimediale costituito da 10 tracce audio sulle collezioni museali, per un’esperienza di visita sempre più innovativa e coinvolgente.

Il progetto, promosso dalla Provincia di Avellino, è realizzato da Le Macchine Celibi con il Teatro di Gluck.