Cimitile – Il Comitato chiarisce il caso “concerto Ricciardi annullato!”

A Cimitile si percepisce la delusione della popolazione per i rinvii e il conclusivo annullamento del concerto di Franco Ricciardi previsto per stasera, per terminare i festeggiamenti in onore di San Felice in Pincis.

Pochi minuti fa, il Comitato Festa ha reso nota la sua posizione, con un post su Facebook.

“Buongiorno a tutti, la delusione più grande se permettete è la nostra. Siamo dispiaciuti, la nostra intenzione era dare una festa, bella, seria, organizzata ma soprattutto gioiosa per Cimitile e per tutti coloro che sarebbero arrivati nel nostro paese. Sappiamo il seguito di Ricciardi artista serio ed importante. L agenzia azzurra spettacoli anch’essa seria aveva dato disponibilità di non perdere l intero importo ricevuto solo nel momento in cui non si sarebbe ufficializzato un altra data. In accordo con qualche assessore presente, il sindaco, il comandante dei vigili si decise di riorganizzare con le giuste precauzioni a quel punto un tecnico da noi delegato ha presentato all ufficio suap tutto quello che a noi hanno richiesto. Ieri verso le 15 sono arrivati gli addetti al montaggio del palco non vedendo i vigili nei pressi del luogo dell’ evento il comitato si è recato sul comune. Dopo una giornata di sofferenza in serata siamo venuti a conoscenza che non era fattibile l evento nonostante abbiamo fornito tutto quello richiesto. Ovviamente noi sapevamo che una commissione doveva controllare alle 14 di oggi 26/9/2023 se avremmo rispettato alcune norme richieste, noi preparati di quello ovviamente richiesto e credendo di aver seguito le giuste indicazioni siamo venuti a conoscenza che, ci è stato un errore nella richiesta del suolo pubblico da noi presentata solo ieri alle ore 12, ovviamente anche questo sotto le giuste indicazioni. Ci sarebbe tanto e tanto altro da dire, visto che il nostro ruolo non è la politica, ci limitiamo semplicemente a comunicarvi che stasera il comitato si riunirà e presenterà le dimissioni al parroco. Siamo semplicemente disgustati avete il diritto di dire quello che pensate, noi siamo qua ci abbiamo messo e ci metteremo la faccia ma sinceramente lo stato d animo è morto. Ma fede per San Felice a noi resta.

Il vicepresidente

Napolitano Giovanni”